Украинският президент Володимир Зеленски написа в "Туитър", че е имал "изключително важен и продуктивен разговор" с френския си колега Еманюел Макрон за подсилването на украинските отбранителни способности и възстановяването на повредена енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс.

Зеленски не уточни за какво са се споразумели двамата президенти, но благодари на Макрон за неговата подкрепа от началото на руската инвазия.

Extremely important and productive conversation with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Specific decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities. Specific initiatives to restore the destroyed energy infrastructure. Thank you, my friend, for your unwavering support.