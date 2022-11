Звездата от Backstreet Boys Ник Картър се разплака по време на концерт на групата в Лондон, състоял се ден след смъртта на брат му. Арън Картър бе намерен мъртъв във ваната в дома си в Калифорния. Младият певец си отиде едва на 34-годишна възраст.

Most emotional moment of the Backstreet Boys concert so far. They made a speech about Aaron Carter.

Not a dry eye in the o2. pic.twitter.com/YBpTz6neVc — All That Dazzles (@ATDazzles) November 6, 2022

Ник рухна емоционално на концерта, част от световното турне на емблематичната мъжка банда. По време на изпълнението на песента „Show me the meaning of being lonely” 42-годишният певец се разплака и не успя да продължи да пее. Мигновено получи подкрепа от приятелите си на сцената и феновете в О2 Арена.

Ник и Арън бяха в обтегнати отношения в последните години. В трогателен пост в социалните мрежи обаче изпълнителят от Backstreet Boys написа, че това нито за миг не е отслабило любовта към брат му.

My heart is broken. Even though my brother and I have had a complicated relationship, my love for him has never ever faded. I have always held on to the hope that he would somehow, someday want to walk a healthy path and eventually find the help that he so desperately needed. pic.twitter.com/89lsEdX9f8 — Nick Carter (@nickcarter) November 6, 2022

„Сърцето ми е разбито! Въпреки че отношенията ни бяха сложни, любовта ми към него никога не е угасвала. Не спрях да се надявам, че някой ден, по някакъв начин той ще тръгне по един по-добър път и ще намери помощта, от която така отчаяно се нуждаеше”, написа Ник, часове след като новината за смъртта на брат му обиколи света.

Sometimes we want to blame someone or something for a loss, but the truth is that addiction and mental illness are the real villains here. I will miss my brother more than anyone will ever know. I love you baby brother. pic.twitter.com/jqo9T0DnnQ — Nick Carter (@nickcarter) November 6, 2022

Друга негова публикация, придружена със снимки от семейния архив, гласи: „Понякога ни се иска да обвиним някого или нещо за наша загуба. Но истината е, че в случая зависимостите и менталните проблеми са истинските „злодеи”. Брат ми ще ми липсва повече, отколкото някой някога ще може да разбере. Обичам те, мое малко братче”.

Сестрата близначка на Арън – Ейнджъл Конрад, също отдаде почит на покойния музикант с емоционално послание и снимки в профилa си в Instagram. „Ще те нося в сърцето си до смъртта си”, пише Ейнджъл.