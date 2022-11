Комедийният актьор Лесли Филипс, който предизвикаше смях в залите на цяла Великобритания, почина на 98 години, предаде Daily mail.

Актьорът - най-известен със своите крилати фрази "Ding Dong", "Well, Hello" и "I Say", се бореше с коварна болест. По-младите фенове познават гласа му от филмите за Хари Потър, където той озвучаваше Разпределителната шапка.

Филипс, който е участвал в над 150 филма, получи инсулт през 2015 г. и се възстановяваше в дома си през последните няколко години.