Актьорът Уорън Бийти е съден от жена, която твърди, че я е принудил да правят секс, когато е била само на 14 години.

85-годишният Бийти е обвинен, че е "експлоатирал" вече 63-годишната Кристина Хърш, с която се запознал по време на снимките на филм през 1973 г., съобщава вестник „Дейли мейл“, цитиран от БГНЕС.

Warren Beatty accused of coercing teen girl to have sex with him in 1973 https://t.co/mhT45xUqNy pic.twitter.com/EjA2V6Tx7h