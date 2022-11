В интерю за списание GQ режисьорът на "Титаник" Джеймс Камерън споделя интересни подробности около снимките на световния блокбъстър, който следващия месец празнува 25 години от премиерата си.

Сега Камерън споделя, че Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет, които изиграха главните персонажи, не са били първоначалния му избор. Той смятал, че Гуинет Полтроу е по-подходяща за ролята на Роуз, тъй като се опасявал, че Уинслет е влизала многократно в обувките на подобни персонажи.

Behind-the-scenes of Titanic (1997) with James Cameron, Leonardo DiCaprio, and Kate Winslet pic.twitter.com/u69YvPvkjy