Хакери атакуваха сайта на Европейския парламент. Отговорност за кибератаката пое проруска група, съобщава Ройтерс.

Атаката идва само часове, след като евродепутатите приеха резолюция, в която признаха Русия за "държава спонсор на тероризма" заради войната ѝ в Украйна и призоваха 27-те страни от ЕС да последват техния пример.

Парламентът на ЕС обяви Русия за държава спонсор на тероризма

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи в профила си в Twitter, че сайтът на институцията "е станал обект на изтънчена кибератака", и че про-Кремълска хакерска група е поела отговорността.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.



Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.



This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.



My response: #SlavaUkraini