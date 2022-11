Проливните дъждове в саудитския град Джеда доведоха до затварянето на пътя към свещения за исляма град Мека, забавиха полети и затвориха училища, съобщи Франс прес. Джеда е вторият по големина град в кралството, с население от около четири милиона души. Той е и вратата към Мека, където милиони саудитци и чужденци от цял свят идват, за да извършат мюсюлманските поклонения.

Евакуираха стотици хора в Австралия заради наводнение (ВИДЕО)

"Службите за пътна безопасност затвориха пътя Мека-Джеда заради проливните дъждове", съобщава държавната телевизия. На снимки, публикувани в социалните мрежи, се вижда как наводненията затрудняват движението в Джеда и дори заливат някои превозни средства.

"Поради метеорологичните условия заминаването на някои самолети се забави", съобщиха от международното летище "Крал Абдулазиз" в Джеда.

В четвъртък сутрин официалната информационна агенция САП съобщи, че училищата в града са затворени, тъй като се очаква дъждовете да продължат през целия ден. Училищата бяха затворени и в няколко съседни града, "за да се гарантира безопасността на учениците", добави агенцията.

Магична дъга изгря над водопадите Хукоу (ВИДЕО)

Кралството е в разгара на изпитите, но училищата в страната вече бяха затворени в сряда, след като денят беше обявен за официален празник от крал Салман след изненадващия триумф на Саудитска Арабия над Аржентина на Световното първенство по футбол в Катар.

Heavy rains in the Saudi coastal city of Jeddah has delayed flights, forced school suspensions, and closed the road to Mecca.#SaudiArabia #Jeddah #Rainshttps://t.co/b6gCHkC75W