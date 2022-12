Аксел Роуз обеща да спре да хвърля микрофона си в публиката по време на концерти, след като зрител пострада на шоу в Австралия, съобщи ПА медия/ДПА.

Фронтменът на Guns N` Roses, който тази година навърши 60 г., традиционно завършва концертните си изяви, като дава възможност на почитател от публиката да улови микрофона, който той хвърля.

good fucking night indeed ☹️ ⚰️ guns n’ roses in adelaide, australia - the very last axl rose mic toss pic.twitter.com/Q1o3H89hHc

По време на концерт на групата в Аделаида във вторник почитателката на групата Ребека Хау била ударена по лицето от хвърления микрофон според публикации в австралийски медии. Снимки на пострадалата в местни медии я показват със синини под очите и наранявания на носа.

#Exclusive: A Guns N' Roses fan has spoken with 10 News First, telling of the moment she was hit in the face by a microphone, launched by Axl Rose during the band's Adelaide show | @TiffWarne pic.twitter.com/bZ1AFmjjrJ