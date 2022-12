Похитител на кучетата на Лейди Гага, стрелял по неин служител, беше осъден на 21 години затвор, предава БТА. През февруари миналата година той рани Райън Фишър, който разхождал домашните любимци на певицата.

Разследващите са на мнение, че похитителите не са знаели, че животните са собственост на Лейди Гага. Мотивът за престъплението е цената на тази порода кучета, която може да стигне хиляди щатски долари.

Джеймс Хауърд Джаксън, един от тримата мъже, участвали в грабежа и последствията от него, не оспорва нито едно от обвиненията.

Той и съучастниците му обикаляли района на Холивуд на 24 февруари 2021 г. "в търсене на френски булдог“, казаха прокурорите по-рано. Тогава забелязали служителя на певицата с трите питомци на звездата. Джаксън стрелял по Фишър по време на нападението, извършено близо до булевард “Сънсет”, и успял да открадне две от трите кучета.

По-късно в публикации в социалните мрежи пострадалият определи насилието като "много близък разговор със смъртта“.

