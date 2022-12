Мъж е бил арестуван днес по подозрение че е хвърлил яйце по посока на британския крал Чарлз Трети, предаде Ройтерс. Говорител на полицията потвърди информацията за ареста.

Замериха с яйца крал Чарлз III (ВИДЕО)

Чарлз, който се възкачи на престола през септември след смъртта на майка му кралица Елизабет Втора, е бил на посещение в Лутън, в Северозападен Лондон.

A man in his 20s has been arrested after an egg was allegedly thrown in the direction of King Charles during a walkabout in Luton. pic.twitter.com/XzmFHRBVZX