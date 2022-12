Пожар избухна през изминалата нощ в Центъра за приемане и идентификация на бежанци в Кара Тепе в гръцкия град Митилини на остров Лесбос, предаде агенция АНА-МПА. Няма информация за пострадали, съобщава още агенцията, като се позовава на пожарната служба и полицията.

The new camp in #Vastria is planned to be built next to a ‘high risk fire zone’, bordering the largest forest in the Aegean.



These factors together obviously pose an immense risk, both to camp residents and the island of Lesvos at large.https://t.co/EUrLyKtSFm