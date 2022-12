Руските членове на екипажа на Международната космическа станция (МКС) поздравиха за рождения ден астронавта на НАСА Франк Рубио, като му подариха домашна торта, предаде от борда на МКС специалният кореспондент на ТАСС, космонавтът Дмитрий Петелин.

Рубио навърши 47 години на 11 декември. Петелин заедно с колегите си Сергей Прокопиев и Анна Кикина, приложили "международен" набор от продукти за вкусното лакомство. „Използвахме три блата, пълнеж от извара и кондензирано мляко и топинг от сушени плодове с ядки и ягоди, всичко това залято с ванилов крем“, обясни космонавтът.

Happy Birthday to NASA Astronaut Frank Rubio! Here’s to 82 days in space…and many more! 🥳 pic.twitter.com/aJbGUY8d86