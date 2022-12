На 96-годишна възраст почина Абигейл Киноики Кекаулике Кавананакоа, наричана "последната принцеса на Хаваите". Тя произхожда от кралски род, който някога е управлявал територията, като състоянието ѝ се оценява на 215 млн. долара, предава Daily Mail.

„Абигейл ще бъде запомнена с любовта си към Хавайските острови и техния народ. Ще ми липсва с цялото ми сърце”, се казва в изявлението на 69-годишната ѝ съпруга Вероника Гейл Каванонакоа.

At age 96, Hawaiian royal heiress Princess Abigail Kawananakoa died Sunday.



Kawananakoa held no formal title but was a living reminder of Hawaii’s monarchy and a symbol of Hawaiian national identity.



This image shows her in court sitting next to her wife, Veronica Gail Worth. pic.twitter.com/iiTFLFEwVA