Цистерна с гориво експлодира в тунела „Саланаг“ северно от афганистанската столица Кабул, съобщи "Гардиън". Инцидентът се е случил в събота вечерта.

Убити са най-малко 19 души, включително жени и деца, това заяви говорителят на провинция Парван, Саид Химатуллах Шамим. Той каза, че оцелелите остават в капан под развалините и че броят на жертвите може да нарасне.

Local authorities stated that the fierce fire that broke out in the Salang Tunnel at the Salang Pass in northern Afghanistan has resulted in 19 deaths and 32 injuries.

Click to read more.https://t.co/HC58agsWhO