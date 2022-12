28 декември е Световният ден на киното. На тази дата през 1895 г. в парижкото “Гран кафе” се състои първата публична демонстрация на “движещи се фотографии”, с помощта на кинематографа, създаден от братя Люмиер. Това е първата прожекция на кино филми, в смисъла на модерното кино.

В този ден са представени 10 късометражни филми, включително техния "Работници напускат фабрика "Люмиер"" (Sortie des Usines Lumière à Lyon), който се води първият игрален филм. Лентата на всеки филм е дълга 17 метра, които се изразяват в едва 50-секундна прожекция.

Today 126 yrs ago, on 28-12-1895, the first paid public screening of ten short movies by the Lumière brothers took place in Paris. Boring and silly to most people now, it was at the time utterly new, exiting & revolutionary. This is what they saw in 1895:pic.twitter.com/UEnM4Fsk9m