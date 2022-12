Четирикрако роботизирано куче, което може да прави лицеви опори, предлага китайският производител на роботи Unitree. Производителите са се погрижили кучето да прави всичко, за да помогне, включително – и лицеви опори, съобщи БГНЕС.

Роботизираното куче Go1 на Unitree не се отличава с ярки цветове и има само сребрист метален вид. Но това не бива да го прави по-малко привлекателно, тъй като роботизираното куче има множество функции.

Unitree Go1 is a new genertion robot dog that can reach a speed of 17 km/h, with adaptive joints and intelligent side follow system. This is a mass testing event in a Unitree factory



