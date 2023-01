Френските военноморски сили конфискуваха близо половин тон хероин и 3,5 тона канабисова смола, когато спряха лодка без флаг в Арабско море, съобщи АФП.

Конфискуваните наркотици са с приблизителна стойност 50 млн. евро, се казва в изявление на Морското командване на Индийския океан.

The #French navy seized the drugs with an estimated value of 50 million euros after its frigate Guepratte spotted the dhow on Dec. 27, the Indian Ocean Maritime Command said https://t.co/Q6hSyoOSUr