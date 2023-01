На 58-годишна възраст почина бившият нападател на Италия Джанлука Виали, предава The Guardian. Виали, който игра за "Челси" по време на звездната си кариера, преди да стане мениджър на клуба, от години се бореше с рак на панкреаса.

Той започва кариерата си в италианския клуб "Кремонезе". След това играе в Серия А за "Сампдория" и "Ювентус", а кариерата си завършва в "Челси". А по-късно започва да се занимава с мениджмънт.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football.



Rest in peace, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO