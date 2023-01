Криминалната драма "Телма и Луиз" на Ридли Скот получава музикална адаптация. Аманда Сейфрид ще участва в мюзикъла, като пропусна "Златните глобуси" заради творческия процес, съобщава Variety. Твърди се, че Евън Рейчъл Ууд също участва в продукцията, която се разработва от 2021 г. насам.

И двете актриси не са чужди на мюзикълите, което ги прави идеален избор за адаптация на филма на Ридли Скот. Сейфрид вече се е снимала в "Мамма миа!" и продължението му. Ууд изпълнява песни на „Бийтълс“ във филма на Джули Таймор от 2007 г. „Across the Universe“. Тя пее и като майката на Анна и Елза в "Замръзналото кралство 2".

Сценаристката на филма "Телма и Луиз" на Ридли Скот, Кали Хури, пише книгата за мюзикъла заедно с Хейли Фейфър. Индийската музикантка Неко Кейс създава музиката, а Скот Делман е продуцент. Въпреки че Сейфрид не спомена проекта по име, актрисата разказа за отсъствието си от "Златните глобуси" в социалните мрежи.

"Трябваше да го пропусна, защото работя върху нещо, което е магическо и музикално", каза тя на последователите си в Instagram. "Най-накрая ми се удава да направя нещо, което всъщност никога не съм правила. Това е всичко, което наистина мога да кажа за него", завърши тя. По-късно бе потвърдено, че тайният проект е музикална версия на филма на Ридли Скот "Телма и Луиз".

