Норвежки археолози смятат, че са открили най-стария рунически камък в света, издълбан преди близо две хилядолетия - няколко века преди вече известните, предаде Франс прес, позовавайки се на изследователите.

Приблизително 30-сантиметровият песъчлив каменен блок с кестеняв цвят е намерен в погребално поле, открито през есента на 2021 г. близо до езерото Тирифьорден, северозападно от Осло, по време на работа по изграждането на железопътна линия.

Датирането на кости и овъглено дърво, намерени в гроба до камъка, показва, че той е издълбан между първа и 250-а година от нашата ера, съобщават от Музея за история на културата в Осло. "Това е мечта за рунолозите", казват от музея.

Archaeologists in Norway have found a runestone which they claim is the world’s oldest, saying the inscriptions are up to 2,000 years old and date back to the earliest days of runic writing. https://t.co/f2O5hHLEJ8