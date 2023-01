Учени откриха повече от 250 фосилизирани яйца на титанозаври, едни от най-големите динозаври, обитавали територията на Индия, съобщи електронното издание Юрикалърт.

Специалистите от университета в Делхи са попаднали на находката в долината на река Нармада в централната част на страната. Този район е известен с вкаменелости на скелети на динозаври и яйца от късната креда.

Recently, a team led by Harsha Dhiman uncovered 92 nesting sites containing a total of 256 fossil eggs belonging to titanosaurs — the largest dinosaurs to have ever lived — in Central India!



Read: https://t.co/wcHwBrwFgT



📸: Harsha Dhiman/Sci Rep pic.twitter.com/lNmDS9jess