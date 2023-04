Китайски учени определиха дърво с височина 72,4 м в южния китайски автономен район Гуанси Чжуан като най-високото в страната, предаде Синхуа.

По данни на горското стопанство на Гуанси дървото, принадлежащо на вида Parashorea chinensis от семейство двукрилоплодни е открито през март по време на научна експедиция в окръг Нинмин.

A 72.4-meter-tall Parashorea chinensis was recently discovered in a karst peak-cluster depression area in south China’s Guangxi, becoming the tallest tree found in the country’s karst area. pic.twitter.com/RPTsoMDwkP