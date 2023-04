Дванадесет полицаи и над 30 фенове бяха ранени преди началото на двубоя от колумбийското първенство между "Атлетико Насионал" и "Америка де Кали", съобщи gong.bg. До сблъсъците се стигна, след като феновете на домакините от Атлетико се опитаха да нахлуят на терена.

Ултрасите на колумбийския гранд са недоволни от политиката на ръководството на клуба и цените на билетите за домакинските мачове на отбора.

🇨🇴Chaos at Atanasio Girardot stadium before the match between Atletico Nacional and America Cali: Several ultras members confronted the police and caused the DIMAYOR to decide to cancel the match, and it will be played tomorrow morning without fans pic.twitter.com/ov1EHmwoSN