Главният изпълнителен директор на Twitter Илон Мъск съобщи, че е намерил човек, който да го замени начело на компанията. Ръководителката на рекламния отдел на NBC Universal Линда Якарино ще започне работа след около шест седмици.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky