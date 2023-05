Легендарния рокаджия Мик Джагър с тъжен пост в Туитър след смъртта на Тина Търнър.

„Толкова съм тъжен от смъртта на моята прекрасна приятелка Тина Търнър. Тя беше наистина изключително талантлива изпълнителка и певица. Тя беше вдъхновяваща, топла, забавна и щедра. Тя ми помогна много, когато бях млад и никога няма да я забравя”, написа Мик Джагър.

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO