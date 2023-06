Десетки хиляди мъртви риби бяха изхвърлени на брега на Мексиканския залив в Тексас, пише The Guardian.

DEAD FISH WASH ASHORE🐟 Waves carrying thousands of dead fish for miles bombarded Texas shores over the weekend, causing local officials to close beaches to visitors. pic.twitter.com/5Go9LTo6E4

Явлението, известно като „fish kill”, е често срещано при повишаване на температурите през лятото.

Tens of thousands of fish washed ashore along the gulf coast of Texas starting on Friday after being starved of oxygen in warm water, officials said. Park officials for Brazoria County said that thousands more fish were expected to wash ashore. https://t.co/6533l1IF3k