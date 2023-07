Новият гръцки парламент, излъчен на изборите на 25 юни, положи клетва, обявиха гръцките медии. В него влизат 68 жени и общо 100 нови депутати, предаде телевизия Скай.

На събитието присъстваха президентът на републиката Катерина Сакеларопулу и министър-председателят Кириакос Мицотакис. Церемонията ръководеше Никитас Какламанис, първи заместник-председател на Камарата на представителите на гръцкия парламент. Архиепископът на Атина и цяла Гърция Йероним също беше в пленарната зала, за да отслужи водосвет заедно с други свещенослужители и за да могат депутатите, които желаят, да положат религиозна клетва.

Снимка: БГНЕС

