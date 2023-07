Трима души бяха ранени при нападение с нож във влак в Западна Япония, полицията е арестувала нападателя. Жертвите са кондуктор на влак на около 20 години и двама пътници от мъжки пол на възраст между 20 и 70 години. Те са били откарани в болница без опасност за живота, каза пред AFP Тецуя Сакагами от близката противопожарна служба.

Frightened passengers trying to escape from a knife attack today at Shinjuku Station, Tokyo, Japan. Three people were injured & police arrested have arrested the suspect, a "foreign man" (NHK has not reported a specific nationality).pic.twitter.com/7WfAl08bOA