Руска ракета e унищожила централния олтар на Преображенската катедрала в Одеса, в резултат на което храмът е частично разрушен. Това съобщават от Одеската епархия на Украинската православна църква, предаде Укринформ.

Thanks to this photo from the Spaso-Preobrazhensky Cathedral in Odessa with traces of striking elements, it can be seen that an anti-aircraft guided missile hit the cathedral pic.twitter.com/jrhAeRrRMT — Spriter Team (@SpriterTeam) July 23, 2023

"През нощта срещу 23 юли 2023 г., по време на руската терористична атака срещу град Одеса, вражеска ракета улучи Преображенската катедрала. Ракетата порази директно централния олтар, в резултат на което сградата на катедралата и трите долни етажа бяха частично разрушени, а интериорът и иконите бяха значително повредени", се казва в съобщението.

Russia is fighting a “satanic West that has turned away from traditional religious values” by bombing a UNESCO cathedral in Odessa pic.twitter.com/b73uJHHqoF — Darth Putin (@DarthPutinKGB) July 23, 2023

Отбелязва се, че помещения в долната част на катедралата са били унищожени.

Today, Patriarch Kirill consecrated the church of Andrei Rublev in ramenki and served a liturgy in the newly consecrated church. There is not a word about Odessa, but on the top video there is simply an endless situation: the temple is filled with people with weapons. Even at the… pic.twitter.com/JPPrMyztAA — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 23, 2023

Уточнява се, че в катедралата е пострадал един охранител.

RU fires some Onyx missiles at Odessa. Odessa air defense reacts but a missile fails, falling on a church. UA then tries to pin the failure on Russia, editing Wikipedia to state so, before the internet was even aware the church was hit. Apparently this wasn't the only air defense… pic.twitter.com/rIRodmOPd3 — Chebureki Man (@CheburekiMan) July 23, 2023

"Одеската епархия на Украинската православна църква още веднъж осъжда агресията на Русия срещу Украйна, този терористичен акт срещу главната светиня и духовното сърце на град Одеса - катедралата "Свето Преображение Господне", около която живеят мирни граждани, а самата катедрала по никакъв начин не е свързана с военни съоръжения", допълват от епархията.