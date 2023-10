Най-малко 23-ма военнослужещи са обявени за изчезнали днес след наводнение, причинено от проливен дъжд в щата Сиким, Североизточна Индия, предаде Ройтерс.

Дъждът е връхлетял долина на около 150 км северно от столицата на щата - град Гангток, недалеч от границата с Китай.

"Пострадали са някои съоръжения на армията в долината, работи се по установяване на подробностите", каза говорител на военните от град Гуахати. Прииждащите води след изпускането на язовир са залели няколко превозни средства, уточни той.

Периодични валежи и гръмотевични бури затрудняват спасителните операции в района, заяви за Ройтерс представител на армията.

Пострадалата долина се намира в планински район. Заради изпускането на вода от язовира нагоре по течението на река Тиста, равнището ѝ се е повишило с 4,5 метра над обичайното, съобщиха индийските военни, цитирани от Франс прес.

Наводненията и свлачищата са сравнително често явление в Индия и причиняват тежки щети, особено в сезона на мусоните - от юни до септември. През октомври обаче този период обикновено е приключил.