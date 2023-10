Музеят на восъчни фигури в Париж ще поправи статуята на Дуейн Джонсън-Скалата, след като американският актьор се оплака от "липсата на реализъм" в изображението, особено в цвета на кожата, предаде БТА.

Dwayne Johnson's Wax figure gets roasted for being too white, actor says he will get it 'updated'https://t.co/Qy41uRUjlu