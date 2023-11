14 израелски заложници и трима чуждестранни граждани бяха предадени на Червения кръст в Ивицата Газа, съобщи израелската армия, цитирана от АФП.

„Четиринадесет израелски заложници и трима чуждестранни заложници са прехвърлени на Червения кръст“, се казва в изявление на третия ден от договорената пауза в боевете между Израел и "Хамас''. Предстои палестински затворници да бъдат освободени в Израел.

По-рано днес стана ясно, че Египет е получил списъците с 13 израелски заложници, които трябва да бъдат освободени в замяна на 39 палестински затворници.

ЗАЛОЖНИЦИТЕ НА "ХАМАС": Спали на пластмасови столове, чакали за тоалетна по час и половина

Диаа Рашуан, която ръководи Държавната информационна служба, каза в изявление, че заложниците и затворниците "ще бъдат разменени днес", третият ден от примирието между Израел и въоръжената групировка "Хамас", която контролира Ивицата Газа, след две предишни размени.

#BREAKING Israeli army says 14 Israeli, three foreign hostages handed to Red Cross in Gaza pic.twitter.com/8LIYhklXQV