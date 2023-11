Материал от астероид на 4,5 млрд. години, които са изминали милиони километри, за да стигнат до Земята, могат да разкрият произхода на живота на планетата ни, предаде Пи Ей мидиа/ДПА. Пробата с размер на чаена лъжичка, взета от астероида Бену, се изследва от учени от Лондонския природонаучен музей. Иначе невзрачната черна прахообразна проба може да хвърли светлина върху някои от най-големите въпроси, свързани с формирането на Земята. Според експертите тя може да съдържа важни сведения и за образуването на планетите и на нашата Слънчева система.

"Току-що получихме малка лъжичка черен прах, но той идва от космоса", каза проф. Сара Ръсел, старши ръководител на изследванията в музея. "Наистина сме развълнувани да имаме част от астероида Бену, защото вярваме, че датира от най-ранните времена на Слънчевата система, когато тя, Слънцето и планетите са се формирали преди четири и половина милиарда години", добави изследователката. "Формиран е от въртящ се диск от прах и газ и смятаме, че тук може да имаме компоненти от този период".

