Хората си изпращат коледни поздрави от стотици години. Как, обаче, се е появила тази традиция и как изглежда първата коледна картичка?

За пръв път поздрава „Весела Коледа“ е в коледно писмо е изпратено през 1534 г.

Първата известна коледна картичка е изпратена от Майкъл Майер на английския крал Джеймс I от Англия и неговия син Хенри Фредерик, принц на Уелс през 1611 г. Открита е през 1979 г. от Адам Маклийн в Шотландската архивна служба. Тя е ръчно изработена с розенкройцерски образи и думите „Поздрав за рождения ден на Свещения крал, на най-почтения и енергичен лорд и най-изтъкнатия Джеймс, крал на Великобритания и Ирландия, и Защитник на истинската вяра, с жест на радостно празнуване на Рождения ден на Господа, в най-голяма радост и късмет, ние влизаме в новата благоприятна година 1612" - като се поставят, за да образуват роза.

Обичаят за изпращане на коледни картички, както ги познаваме днес, тръгва от Обединеното кралство през 1843 г. Идеята е на сър Хенри Коул, висш държавен служител, който помага за създаването на новата „Офис за публични архиви“ (сега наричана Пощенска служба), а художник на първата коледна картичка е неговия приятел художника Джон Хорсли.

The world's first commercially produced Christmas card, designed by John Callcott Horsley for Henry Cole in 1843 pic.twitter.com/w77euoBcA6 — The Museum of Christmas (@MuseumChistmas) August 6, 2018

Централната картина показва три поколения от семейство, вдигащо наздравица за получателя на картичката, а от двете страни - сцени на благотворителност, с раздаване на храна и дрехи на бедните. Цената на картичките е по 1 шилинг всяка една.

John Callcott Horsley: the designer of the first Christmas card https://t.co/n7XH9b7EAp pic.twitter.com/pyk1CLDHbx — The Vintage News (@TvnVintage) December 4, 2016

Оказва се, че идеята Коул е много добра, тъй като това помага за представянето на "Penny Post" три години по-рано. Две партиди от общо 2050 картички са отпечатани и продадени през същата година на същата цена.

First Director Sir Henry Cole was the model for the 'third gentleman' in Dickens Hard Times #BehindTheArt #MuseumWeek pic.twitter.com/MN3XldHDd6 — V&A (@V_and_A) March 27, 2014

Първата пощенска услуга, от която обикновените хора могат да се възползват, започва през 1840 г., когато стартират първите обществени пощенски доставки „Penny Post“. Преди това само много богати хора имат възможността да изпратят нещо по пощата.

Картичните стават още по-популярни в Обединеното кралство и започват да се произвеждат в големи количества от 1860 г. През 1870 г. цената за изпращане на пощенска картичка, а също и на коледни картички, пада до половин пени, с което повече хора могат да се възползват от услугата.

Ранните британски картички рядко изобразяват зимни или религиозни теми, вместо това върху тях са нарисувани цветя, феи и други фантастични образи.

На Коледа през 1873 г. литографската фирма "Prang and Mayer" започва да създава поздравителни картички за популярния пазар във Великобритания. Фирмата насочва пазара си и в Америка през 1874 г., като по този начин става първата печатница, която предлага картички там. Нейният собственик, Луис Пранг, е наричен "бащата на американската коледна картичка". Първите картички са с изображение на цветя, растения и деца. До 1880 г. Prang произвежда над пет милиона карти годишно.

Производството на коледни картички през целия 20-и век е печеливш бизнес за много производители на канцеларски материали, като дизайнът на картичките непрекъснато се развива с променящите се предпочитания и техники за печат.

През 1915 г. Джон К. Хол и двама от неговите братя създават "Hallmark Cards".

Първата известна персонализирана коледна картичка е изпратена през 1891 г. от Ани Оукли, известeн стрелец и звезда от шоуто на Бъфало Бил „Дивият запад“.

ANNIE OAKLEY Old West Legend Vintage Photograph Cabinet Card RP 2 https://t.co/YIGeyuEqrE pic.twitter.com/HIsp1rnKBb — john edwardson (@johnsicurella) October 21, 2018

През 1910-те и 1920-те години ръчно произведените картички стават популярни.

Как възниква идеята за благотворителнтие картички? Този обичай започва в Дания в началото на 1900 г. от пощенски служител, който решава, че това би било добър начин за благотворителните организации да набират средства за каузите си. Над 4 милиона картички да продадени през първата година. Скоро след това Швеция и Норвегия възприемат обичая, а след това той се разпространил в цяла Европа и в Америка.