Атмосферна река донесе обилни дъждове, наводнения и необичайни за сезона високи температури в Тихоокеанския северозапад на САЩ, затваряйки железопътни линии, училища и пътища, предаде Асошиейтед прес.

Creeks and Rivers are really feeling the impacts of the ATMOSPHERIC RIVER today. Coquitlam was hammered. It easily goes down as one of the stronger AR's I've ever chased in SW BC. It was a downpour here for 12-16 hours straight. #bcstorm #shareyourweather pic.twitter.com/8GmKFXOeQ6 — Brad Atchison (@Brad604) December 5, 2023

Te представляват дълги и тесни ивици от водни пари, които пренасят топла субтропична влага в тихоокеанския район. Те донесоха огромни количества дъжд и сняг в Калифорния през изминалата зима, припомня Асошиейтед прес.

Western Washington rivers overflow and flood neighborhoods as an atmospheric river soaks the Pacific Northwest. At least one person has been killed. pic.twitter.com/XDZd5Fat7t — AccuWeather (@accuweather) December 5, 2023

Природното явление подобри дневните рекорди за количество валежи в щата Вашингтон.

Националната метеорологична служба издаде предупреждения за наводнения в райони на Западен Вашингтон, включително в северни и източни части от Сиатъл и в голяма част от Олимпийския полуостров.

Влагата доведе и до високи температури в региона.