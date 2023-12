Ракета, изстреляна от подкрепяните от Иран хути, удари плаващ под норвежки флаг танкер край бреговете на Йемен и предизвика пожар. Това съобщиха от Централното командване на САЩ, като добавиха, че няма данни за пострадали.

Повреда е причинила пожар на борда, но няма жертви, заяви CENTCOM в публикация в X, като добави, че разрушител на американските военноморски сили оказва помощ.

Освободен е танкерът "Сентръл парк", на който се намират и двама българи

Нападението е извършено през нощта, когато танкерът с химикали е преминавал през Баб-ел-Мандеб - пролива между Йемен и Североизточна Африка. Протокът води до Червено море, ключов маршрут към Суецкия канал.

CENTCOM Statement on missile attack in the Bab-el-Mandeb

At around 4 p.m. EST on December 11, the Motor Tanker STRINDA was attacked by what is assessed to have been an Anti-Ship Cruise Missile (ASCM) launched from a Houthi controlled area of Yemen while passing through the… pic.twitter.com/OJDoubAU2D