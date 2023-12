Най-възрастната жена в Япония, преживяла две световни войни, си отиде на 116 години, предаде АФП, позовавайки се на властите в града, където е починала столетницата. Родена на 25 април 1907 г., Фуса Тацуми е отгледала три деца със съпруга си земеделец близо до Осака, съобщи местният телевизионен канал MBS, който излъчи кадри, показващи дълголетната жена в инвалидната й количка по време на последния й рожден ден през април.

"Тацуми почина на 116 години", потвърди за АФП общински съветник от град Кашивара, префектура Осака. "Спомням си, че Фуса Тацуми беше в добра форма", написа на свой ред губернаторът на Осака Хирофуми Йошимура в социалната мрежа Х, визирайки присъствието си на празник, организиран през септември миналата година в чест на дълголетието на дамата. Според роднините на Тацуми тя е водила нормален начин на живот, а тайната на дълголетието е било правилното хранене.

Япония е втората най-възрастна страна в света след Монако с повече от 47 000 столетници. Фуса Тацуми стана най-възрастната жена на архипелага след смъртта на Кане Танака на 119-годишна възраст миналата година. През април 2022 г. Танака беше призната от Световните рекорди на Гинес за най-възрастния човек в света.

Kane Tanaka, a 116-year-old #Japanese woman born in 1903, is recognized as the world's oldest person, the Guinness World Records confirms pic.twitter.com/VtGbZWFLnY