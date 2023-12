Жителите на тихоокеанския остров Рождество, на който живеят около 5000 души, посрещнаха първи в света новата 2024 г. с фойерверки и партита на открито в южната част на Тихия океан. Още наричан Киритимати, най-големият остров на тихоокеанската островна държава Кирибати, е първият населен остров, на който започва всяка нова година.

Окланд пък стана първият голям град в света, който посрещна 2024 г., а хиляди хора се събраха да гледат зарята от най-високата конструкция в Нова Зеландия - Скай Тауър, и светлинното шоу в центъра, съобщи Асошиейтед прес.

Лекият дъжд, продължил през целия ден, се разсея към полунощ над града с население 1,7 милиона души, преди да започне обратното броене на светещ цифров дисплей близо до върха на 328-метровата комуникационна и наблюдателна кула.

Шоуто продължи пет минути и половина, през които бяха изстреляни 500 кг пиротехнически средства, съобщи ДПА и допълни, че Скай Тауър е най-високата кула не само в Нова Зеландия, но и в цялото Южно полукълбо

