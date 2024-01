Връх Марапи на индонезийския остров Суматра изригна отново в неделя сутринта, изхвърляйки вулканична пепел, която покри близките села и накара повече от 150 души да се евакуират.

Indonesia's Merapi volcano has erupted once again, just a month after the previous eruption. Authorities issue warnings of possible lava flowing through rivers Watch what natives have to say about the unfolding situation! #Merapivolcano #Indonesia #Volcano pic.twitter.com/E80dgzUCwn

„Хората, които живеят близо до долината или речните брегове под връх Марапи, трябва да бъдат предупредени за заплахата от лава, която може да се появи през дъждовния сезон“, се казва в изявление на агенцията по вулканология на страната. Миналата седмица властите повишиха статуса на планината Марапи до второто най-високо ниво на тревога след нарастващата вулканична активност. С новото ниво на тревога трябва да бъде освободен радиус от 4,5 километра от кратера. Общо 158 селяни са се евакуирали в къщите на роднините си от петък, но им е било позволено да се върнат у дома и да проверят добитъка си през деня.

Местното правителство също подготви здравни постове и раздаде безплатни маски за лице, за да помогне за избягване на респираторни инфекции, дължащи се на вулканичната пепел.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 - Yet another huge volcanic eruption has occurred in the southwest Icelandic peninsula of Reykjanes, prompting authorities to order the evacuation of the fishing town of Grindavík for the second time in weeks.



Large amounts of lava is streaming from the newly… pic.twitter.com/wnLNqBNHes