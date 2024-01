Той носи неповторимия калифорнийски чар, който завладява сърцата на милиони фенове години наред. Често крие зад тъмните си очила загадъчния си поглед, усмивката му е деликатна, а талантът - огромен. Актьорът Кевин Костнър е бодигардът, танцуващият с вълци, любящият баща, спасителят, учителят, закрилникът на бедните и онеправданите, мъжът, който обича с цялото си сърце и единственият, който може да арестува Ал Капоне. Любимата звезда на Холивуд днес празнува 69-ия си рожден ден. Любопитни факти за актьора и негови снимки през годините вижте в ГАЛЕРИЯТА ТУК .

Kevin Costner in "Dancing with the Wolfes" (1990) pic.twitter.com/IlDbR98VGR