Шестима души са ранени, а над 120 къщи са повредени или разрушени след мощния трус от 7,1 по Рихтер в Китай. Епицентърът бил край граничния район между Киргизстан и китайската провинция Синцзян.

По данни на Китайската служба трусът е регистриран в 02:09 часа местно време (18:09 по Гринуич). Последвали 14 вторични труса, като най-силният е бил с магнитуд 5,3. Железопътната администрация на Синцзян незабавно е спряла работа.

An #earthquake with a magnitude of 7 was reported at the #China-#Kyrgyzstan border, the Uzbekistan Ministry of Emergency Situations says.



In #Tashkent, the capital of #Uzbekistan, the quake measured a magnitude of 3. pic.twitter.com/gVLI0wdcds