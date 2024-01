Голям пожар е избухнал в търговски център в Белград, съобщава "Ройтерс". 76 пожарникари, 25 пожарни коли и три хеликоптера са се включили в борбата с огъня.

При инцидента няма пострадали хора. Части на Белград обаче са покрити с гъст дим от пламъците.

#BREAKING: SERBIA DEPLOYS HELICOPTERS IN MASSIVE EFFORT TO EXTINGUISH BELGRADE SHOPPING MALL FIRE. TC BLOCK 70 ENGULFED IN FLAMES. 76 FIREFIGHTERS, 3 CHOPPERS, 25 FIRE VEHICLES BATTLE BLAZE. NO INJURIES REPORTED, BUT CAPITAL WRAPPED IN SMOKE. #Belgrade #Serbia pic.twitter.com/zuDsXZ5dqA