Полицията застреля мъж, въоръжен с арбалет, след като се опитал да проникне с взлом в къща в Лондон. Полицията е получила сигнала в 4:55 ч. сутринта във вторник.

30-годишният нападател заплашвал да навреди на собствениците, когато пристигнали органите на реда. Те се опитали да разговарят с въоръжения, но той побягнал към входа на имота. Тогава полицаите открили огън и го ранили.

Разбиха банда на бивши военни от Източна Европа, обвинени за 71 обира на луксозни имоти

Парамедици оказали първа помощ, но не успели да спасят мъжа.

A man has been shot dead by Met armed police officers. The Met say the man was armed with weapons including a crossbow and was threatening to harm residents inside the address.

Officers were responding to calls for help from the occupants of an address in Southwark. More to come pic.twitter.com/RsY3AD48yM