След срива на Facebook и Instagram в цял свят - милиардерът Илон Мъск не устоя на изкушението да се пошегува с основния си конкурент. В собствената си социална мрежа X той написа пост, който гласи: „Ако четете това, то е благодарение на факта, че нашите сървъри работят”.

Първият коментар под поста е от пародийна страница на Марк Зукърбърг и гласи: ”Защото аз им позволих”.

It’s because I let them in.