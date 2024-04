Лари Осей-Менса е куратор и критик от американо-ганайски произход. Той представя изложбата The Winner Takes It All в Ню Йорк, в която участват девет художници от Африка. Името на експозицията е вдъхновено от легендарната песен на групата АББА "The Winner Takes It All".

С мисъл за природата: Творци от цял свят с изложба, посветена на околната среда (ВИДЕО)

Лари споделя пред Voice of America, че изложбата дава възможност на творците да разкажат своята история, да изразят себе си и усещането си за света.

Кадри от изложбата гледайте във видеото.