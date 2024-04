Турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч обяви, че са арестувани петима души в рамките на разследването на инцидента с кабинков лифт в Анталия, при който загина един човек, а 17 бяха ранени.

"След оценка на предварителния доклад на експертите, петима души от общо 14 задържани остават в ареста, на осем е наложен съдебен надзор, а един е освободен", написа Тунч в социалната мрежа X.

#Turkey. #Tragedy. One dead,at least 10 injured and 43 people stranded yesterday:this is the result of the #collapse of a pylon along the tourist #cabin lift that leads to a panoramica point above the sessile resort of #Antalya,in the south of the country pic.twitter.com/aaQU8PiKKS