Разцъфнали джакаранди обагрят в синьо и лилаво Лисабон всяка пролет, съобщава АФП. Цветовете на това екзотично дърво, донесено през 19-и век, са се превърнали в една от предпочитаните пощенски картички на португалската столица.

"Джакаранди могат да се видят навсякъде в страната, но точно в Лисабон те са се адаптирали най-добре към местния климат”, казва пред АФП Ана Луиза Соареш, директор на Ботаническата градина на Ажуда. Там са засадени първите дървета, внесени от Бразилия.

Lisbon is home to more than 2,000 jacaranda trees, whose blossoms create a unique purple canopy around the city.

