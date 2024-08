Европейският космически телескоп "Гая" (GAIA - Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) откри стотици възможни нови астероидни спътници, обяви Европейската космическа агенция (ЕКА). Учените от ЕКА смятат, че може би са открили 352 нови двойни астероида с помощта на телескопа.

Двойните астероиди са трудни за откриване, тъй като повечето са малки и далеч от нас, каза авторът на изследването Луана Либерато, която работи в обсерватория на Лазурния бряг.

