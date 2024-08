Хеликоптер се разби в покрива на хотел "Хилтън" в североизточната част на Австралия, съобщи полицията, цитирана от АФП. Пилотът е починал на място, предаде Би Би Си.

Откриха черната кутия на самолета след катастрофата в Бразилия

🚨#BREAKING: Helicopter crashes into roof of Hilton Double Tree Hotel in Cairns Australia at 2AM; 400 people evacuated. pic.twitter.com/VSO7OZ6VGL