Около 100 пожарникари са се справили с голям пожар в историческия център за изкуства Somerset House в Лондон, като на снимки, публикувани в социалните медии, се вижда как пламъците излизат изпод покрива му.

Around 100 firefighters are battling a blaze at Somerset House in central London. No injuries reported. Today's events, including London Battle, are canceled. Cause of the fire is still unknown. #SomersetHouse #LondonFire #BreakingNews #London pic.twitter.com/1SCqhDLCKc